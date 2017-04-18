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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сообщил, что возглавляемая им структура обнаружила прямые свидетельства вмешательства США в российские выборы 2016 года.

"Как коллеги справедливо заметили, здесь проблема стоит гораздо шире, нежели попытка вмешательства в избирательные процессы 2016 года, хотя мой центр нашел прямые следы этого вмешательства, причем они носят довольно серьезный и глубокий характер", - сказал Мухин на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

В центре внимания депутатов и экспертов находится вопрос о том, соблюдают ли работающие в России редакции радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN законодательство РФ и не влияли ли они на выборы в России.

В марте с предложением провести проверку в отношении американских СМИ в РФ выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Он пояснил, что это послужит своеобразным ответом на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, которая потребовала провести расследование в отношении российской телекомпании RT.

Политик подозревает многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.