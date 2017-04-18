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Во французском Марселе задержаны двое подозреваемых в подготовке вооруженных нападений на мирных жителей на манер того, которое было совершено в Париже осенью 2015 года.

Как сообщается, подозреваемых задержали представители спецподразделения полиции и разведки после нескольких дней поисков. Одному из них 23 года, а второму - 29 лет.

В квартире, где проживали задержанные, прошел обыск. По некоторым сообщениям, в ходе обыска были найдены оружие и взрывчатые вещества. По мнению представителей правоохранительных органов, оба задержанных попали под влияние радикальных идей, когда ранее находились в тюрьме.

Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль сообщил, что задержанные - граждане Франции, но не назвал мест, на которые они планировали совершить нападения. При этом он все же подчеркнул, что эти нападения могли произойти уже в ближайшие дни.

Во Франции 23 апреля пройдут президентские выборы. С ноября 2015 года, когда были совершены несколько нападений в Париже, в стране действует режим чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение позволяет властям запрещать массовые демонстрации, закрывать общественные места и ограничивать движение в отдельных районах. Улицы французских городов помимо полицейских сейчас патрулируют и военнослужащие.

Тем не менее за это время во Франции были совершены несколько нападений на людей, жертвами которых стали десятки человек.