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Компания Apple планирует масштабно обновить внешний вид нового iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple готовится выпустить две обновленные модели и одну флагманскую с полностью переработанным дизайном. Новый флагман от Apple, по словам источников, получит новый тип экрана и гнутое стекло. Также будут значительно улучшены обе камеры девайса.

Дисплей нового смартфона, как предполагается, будет занимать практически всю переднюю панель. Таким образом, размер экрана будет близок к iPhone 7 Plus, а размер самого девайса — к iPhone 7.

Также в планах компании внедрить кнопку «Домой» внутрь экрана по типу того, как это сделали Samsung в Galaxy S8.

Тем не менее источники подчеркивают, что в Apple пока не определились с дизайном нового смартфона, и этот вопрос обсуждается.

Ранее сообщалось, что выход нового iPhone задержится из-за сенсора отпечатков пальцев.