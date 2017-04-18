Apple на десятилетие смартфона готовит серьезное обновление iPhone
Компания Apple планирует масштабно обновить внешний вид нового iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Apple готовится выпустить две обновленные модели и одну флагманскую с полностью переработанным дизайном. Новый флагман от Apple, по словам источников, получит новый тип экрана и гнутое стекло. Также будут значительно улучшены обе камеры девайса.
Дисплей нового смартфона, как предполагается, будет занимать практически всю переднюю панель. Таким образом, размер экрана будет близок к iPhone 7 Plus, а размер самого девайса — к iPhone 7.
Также в планах компании внедрить кнопку «Домой» внутрь экрана по типу того, как это сделали Samsung в Galaxy S8.
Тем не менее источники подчеркивают, что в Apple пока не определились с дизайном нового смартфона, и этот вопрос обсуждается.
Ранее сообщалось, что выход нового iPhone задержится из-за сенсора отпечатков пальцев.