В мире |

Парламент Великобритании будет распущен в ночь со 2 на 3 мая. Об этом сообщил лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

Как передаёт The Guardian, Лидингтон также отметил, что в ближайшее время парламентарии проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что досрочные выборы в парламент королевства пройдут 8 июня. По её словам, существующие разногласия между депутатами ставят под угрозу брексит.