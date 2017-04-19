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Президент США подписал указ под названием "Покупай американское, нанимай американцев", сообщает Reuters.

Данный указ направлен на защиту американских производителей и рабочих. Документ не вводит конкретных мер, однако предписывает начать исследования, направленные на изучение положения американских товаров на рынке.

Помимо этого, по словам Трампа, указ позволит тщательнее выбирать тех иностранцев, которые получают рабочую визу H-1B.

"В настоящий момент H-1B выдаются по совершенно случайной системе, и это неправильно. Напротив, они должны предоставляться только самым квалифицированным и высокооплачиваемым претендентам и они никогда не должны позволять заменить американца", — заявил Трамп.

В начале апреля американский президент подписал два указа о торговле.