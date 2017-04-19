В мире |

Сухогруз "Герои Арсенала" затонул в акватории Черного моря в районе Керченского пролива. По предварительным данным, на борту находилось 12 человек. Неофициально сообщается, что пятерых нашли живыми, поиски остальных продолжаются.

Сухогруз пропал с радаров в районе керченской переправы в Крым, когда там наблюдается шторм в 3 балла, сообщил журналистам представитель Южного регионального центра МЧС. Судно подало сигнал SOS.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло примерно в 15 милях от населенного пункта Тамань.

В этом время в море были волны высотой до 3 метров и порывы ветра до 15 метров в секунду, что затруднило применение спасательных судов.

Официальной информации о судьбе экипажа пока нет. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

Источники агентств РИА Новости и Интерфакс сообщают, что пятерых моряков нашли живыми, поиски остальных семерых продолжаются.

"Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной", - сказал источник Интерфакса.

Судно ходило под флагом Панамы, а портом приписки имело украинский Херсон.