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Бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в Хьюстоне, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря 41-го президента Соединенных Штатов.

«Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но «чувствует себя нормально», — говорится в сообщении телеканала в твиттере.

Кроме того, ABC News опубликовал заявление представителя экс-президента. В нем уточняется, что Буш был доставлен в госпиталь Хьюстона, штат Техас, в минувшую пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем. Позднее врачи диагностировали у политика легкий случай пневмонии.

«Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы», — отмечается в заявлении.

В январе этого года Джордж Буш-старший уже был госпитализирован в Хьюстоне, а затем переведен в отделение реанимации. У него также была обнаружена пневмония.