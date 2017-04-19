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Российский путешественник Федор Конюхов попал в список врагов Украины на сайте «Миротворец». Соответствующая информация опубликована в разделе «Чистилище» на портале.

Администраторы «Миротворца» обвиняют Конюхова в незаконном пересечении государственной границы Украины. Речь идет о визите путешественника в Крым в марте.

В марте в черный список на сайте внесли российскую певицу Юлию Самойлову. Ей отказали в участии в конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

«Миротворец» — база данных по розыску людей, которых подозревают в преступлениях против Украины или которые оппозиционно настроены по отношению к властям этой страны. Портал был создан по инициативе депутата Верховной Рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Власти Украины не признают итоги референдума от марта 2014 года, согласно которым полуостров вошел в состав России. Киев называет регион оккупированной территорией, а людей, въехавших в Крым со стороны России, обвиняет в незаконном пересечении украинской границы.