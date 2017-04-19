В мире |

Санкции Запада против России должны сохраниться, именно в этом залог успеха экономических реформ на Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Лондоне.

"Нам нужна сильная поддержка. Чтобы реформы на Украине преуспели, санкции в отношении России должны сохраняться. Это единственное, что держит Россию за столом переговоров", - заявил Порошенко, выступая в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

Президент Украины также сказал, что Кремль пытается выстроить "альтернативную реальность" вопреки существующим международным нормам.

"Москва не просто отрицает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей", - заявил президент Украины.

"Россия не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в" мировую доминирование "и" зоны влияния ", - добавил Порошенко.

Страны Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Ограничительные меры в основном нацелены на ограничение финансовых потоков в Россию и импорта технологий.

В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт в страну продуктов питания и некоторых других видов товаров из стран, обложивших ее санкциями.