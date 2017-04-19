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Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в Лондоне сравнил Россию с крокодилом, приведя слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, — это Украина. И крокодил, которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

При этом украинский лидер добавил: он уверен, что «Россия не наестся».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что санкции являются единственным механизмом, который способен держать Россию за столом переговоров.