Порошенко сравнил Россию с крокодилом (5)

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В мире | 19 апреля 2017 года, 19:07

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления в Лондоне сравнил Россию с крокодилом, приведя слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, — это Украина. И крокодил, которого много кто хотел бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

При этом украинский лидер добавил: он уверен, что «Россия не наестся».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что санкции являются единственным механизмом, который способен держать Россию за столом переговоров.

Источник: Russia Today
Комментарии 5
Garik 15 часов назад
Ну так не корми крокодила. Есть другой выход - бери ружжо и застрели чудовище! У тебя "самая сильная армия в Европе". Нет? Ну да. В прицел глядеть - не в бутылку заглядывать.
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97 15 часов назад
Крокодил Гена(из мультика) самый добрый крокодил в мире!
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я вам14 часа назад
Брехло!!!
Врал, врёт, и будет врать.
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