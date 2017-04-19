В мире |

В пригороде Парижа Сен-Сен-Дени 17-летний ученик лицея взял в заложники учителя и одноклассников. Об этом сообщает Le Parisien.

Вооруженный топором и ножом юноша угрожал расправой своим однокашникам. Вступившему в переговоры классному руководителю после часовой беседы удалось уговорить молодого человека разоружиться. Подросток был задержан полицейскими.

В ходе допроса выяснилось, что на преступление лицеист пошел из-за обидных комментариев одноклассников на его страницах в соцсетях.

В феврале 2016 года сообщалось, что учащейся одной из старших школ в шотландском городе Солткотс пришлось перейти на домашнее обучение. Причиной стали постоянные насмешки одноклассников из-за длинных волос. «Меня дразнили не только девочки, но и мальчики, и с каждым днем все более злобно», — призналась пострадавшая. «Это было мерзко, и я видела, что моя девочка чувствовала себя все более неуверенной в себе», — объяснила мать подростка свой выбор в пользу дистанционного образования дочери.