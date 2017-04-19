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В американском штате Колорадо откроется первый магазин медицинской марихуаны, где можно будет приобрести наркотик, не выходя из машины. Об этом пишет Time.

Открытие Tumbleweed Express Drive-Thru запланировано на 20 апреля. Желающие, достигшие 21 года, смогут легально купить препарат с 16:00 до полуночи по выходным дням.

По словам директора магазина Марка Смита, он не ожидал, что мировые СМИ напишут о его бизнесе. По словам мужчины, он лишь откликнулся на нужды покупателей. Таким образом, американец стал одним из предпринимателей, легально связавших свою деятельность с марихуаной, наряду с актрисой Вупи Голдберг и рэпером Снуп Доггом.

Сообщалось, что в апреле Голдберг занялась производством лекарств на основе марихуаны, предназначенных для женщин. В ноябре 2015-го стало известно, что Снуп Догг основал компанию, которая производит и продает наркотик под официально зарегистрированным брендом Leafs By Snoop.

По федеральному законодательству США марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли является незаконным. Но более половины штатов (включая Колорадо, где базируется Tumbleweed Express Drive-Thru), разрешили использовать наркотик в лечебных целях.