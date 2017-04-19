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Компания Adidas извинилась за поздравление с «выживанием» в Бостонском марафоне, сообщает The Telegraph.

Ранее производитель направил рекламное письмо клиентам, принимавшим участие в марафоне в Бостоне в понедельник, 17 апреля.

В послании от Adidas Running, в частности, говорилось: «Поздравляем, вы выжили в Бостонском марафоне!» Это и вызвало критику со стороны пользователей соцсетей — фразу назвали бестактной и крайне неуместной.

Adidas был вынужден выступить с официальными комментариями. Компания заявила, что «невероятно сожалеет» и приносит глубочайшие извинение за свою ошибку.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан, ему официально вынесен смертный приговор.