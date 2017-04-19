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Британские парламентарии отдали большинство голосов за инициативу премьер-министра страны Терезы Мэй досрочно провести всеобщие выборы, передает Reuters.

Сообщается, что 522 члена палаты общин отдали свои голоса за проведение досрочных выборов 8 июня, в то время как 13 были против.

Парламент Великобритании будет распущен 3 мая, последний срок регистрации на выборах — 22 мая.

Ранее сообщалось, что Мэй позвонила президенту США Дональду Трампу, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим европейским лидерам в связи с проведением досрочных парламентских выборов.