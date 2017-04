В мире |

Пользователи сети обратили внимание на сумку из новой коллекции бренда Balenciaga за 2,5 тысячи долларов, которая очень напоминает синий пакет из IKEA за 99 центов. Об этом сообщает Mashable.

<

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

HAHAHAHAHA Balenciaga Is Selling the Ikea Tote for $2,145: https://t.co/BemTr6ttw4 via @TeenVogue pic.twitter.com/FvO3ag9EKa

— Thuy Ong