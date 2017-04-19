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Устами местных жителей рассказываем о пяти странах, где иностранный специалист чаще всего может рассчитывать на теплый прием, помощь и дружелюбную улыбку.

Многим экспатам становится легче приспособиться к совершенно иной жизни за рубежом, если удается завести новых друзей.

Но с учетом колоссального разнообразия культур и различий в способностях к языкам, в некоторых местах зарубежным специалистам определенно бывает проще почувствовать себя как дома.

Недавно Международная сеть сообщества экспатов InterNations провела свой ежегодный опрос Expat Insider с целью определить те страны, где можно быстрее адаптироваться к местной жизни.

В опросе приняли участие более 14 тысяч экспатов из 191 страны, которым было предложено оценить ряд аспектов жизни за рубежом, в том числе и то, насколько дружелюбна атмосфера в стране и насколько легко там обжиться и завести друзей.

Мы пообщались с жителями тех стран, которые заняли первые места по уровню гостеприимства, и выяснили, что именно делает эти государства такими привлекательными для приезжих.

Уганда

Эта восточноафриканская страна получила высший балл по степени дружелюбности. По итогам опроса InterNations, 57% экспатов поставили стране максимальную оценку по критерию "общая дружелюбность" (в среднем по миру этот показатель составил 26%) - более того, отрицательных оценок ей не дал никто.

Уроженка Великобритании Шарлотта Бовуазен, которая пишет о жизни в столице страны Кампале в своем блоге "Дневник музунгу" (Diary of a Muzungu), считает приветливость по отношению ко всем народам неотъемлемой частью здешней культуры - местное население всегда встречает приезжих с улыбкой.

Представитель InterNations Надя Милева, которая переехала в Кампалу из Болгарии, согласна с ней: по ее мнению, жители Уганды "поразительно дружелюбны".

"В этой стране много хорошего: от захватывающих пейзажей до шикарных ресторанов и баров и вечного лета", - добавляет она.

Конечно, в Уганде есть и свои проблемы: периодические отключения электроэнергии, загрязнение атмосферы выхлопами от старых автомобилей и все более острая нехватка необходимой инфраструктуры, которая может приводить к полной остановке дорожного движения.

Но "подавляющему большинству приезжающих в Уганду здесь очень нравится. Многие из нас продлевают контракты, многие решают поселиться здесь навсегда", - рассказывает Бовуазен.

Большинство экспатов живет в Кампале, где многие говорят по-английски и где есть хорошие рестораны.

"Здесь очень оживленный центр и спокойные окраины, что хорошо подходит семьям и домоседам", - поясняет Милева.

Южная часть города славится своим культурным многообразием, жить там дешевле, недалеко расположены озеро Виктория и аэропорт.

В северной части селятся преимущественно обеспеченные люди. Но экспаты есть везде.

"В Уганде нет кварталов, где преобладают 'музунгу' [иностранцы], и кварталов, где селятся только местные жители", - поясняет Милева. Кроме того, в стране очень доступное питание и рынок труда: это означает, что экспатам, как правило, удается поддерживать высокий уровень жизни.

Коста-Рика

Эта центральноамериканская страна получила высокие оценки по всем показателям, касающимся легкости адаптации.

По данным опроса, примерно 9 из 10 экспатов (89%) удовлетворены общей приветливостью населения, а 8 из 10 (79%) чувствуют себя в Коста-Рике как дома.

По словам Дианы Стобо, владелицы спа-центра The Retreat в Коста-Рике, и иностранцев, и местных жителей объединяет стремление к pura vida ("подлинной жизни").

"Здесь очень сильна концепция 'подлинной жизни', которая привлекает тех, кто устал от шума и суеты".

Она убеждена, что важную роль в поддержании этого равенства и открытости играет социалистическое правительство.

"Уровень дохода у всех примерно одинаковый; здесь сложно добиться финансового благополучия, поэтому большинство находят мир и гармонию в том, что имеют. Ни забот, ни проблем, только "подлинная жизнь".

Представитель InterNations Дэвид Блэк, который приехал сюда из Великобритании и поселился в городке Санта-Ана, в 15 километрах к западу от столицы, Сан-Хосе, утверждает, что хотя многие здесь говорят по-английски, изучение испанского позволит лучше наладить связь с местным населением.

"Если потрудиться понять и принять культуру Коста-Рики, вас встретят с распростертыми объятиями и будут считать другом".

Пенсионеров-иностранцев привлекают морские курорты, такие как Гуанакасте на северо-западе и Хако и Мануэль-Антонио в западно-центральной части страны, многие зарубежные специалисты проживают в Центральной долине недалеко от Сан-Хосе.

"Санта-Ана и Эскасу [в 8 километрах к западу от Сан-Хосе] пользуются особой популярностью у североамериканцев и европейцев", - рассказывает Джонс.

За последние 10 лет стоимость жизни в Коста-Рике выросла. Джонс отмечает, что в некоторых местах за чашку кофе с пирожным приходится платить почти столько же, сколько в центре Лондона.

"Впрочем, как и во многих других странах, если знать места и жить скромно, можно найти массу возможностей поесть и купить все необходимое по разумным ценам", - уточняет он.

Колумбия

По мнению многих экспатов, в этой южноамериканской стране быстро начинаешь чувствовать себя как дома.

"Колумбийцы очень стараются показать свою родину в самом выгодном свете, они очень гостеприимны и внимательны к приезжим", - утверждает Анн-Мари Цверг-Вильегас, уроженка США и представитель InterNations в Медельине.

"Колумбия - одна из стран с самой низкой долей иностранцев среди населения, так что мы всем здесь в новинку. Местные склонны считать нас туристами и относятся к нам соответственно".

Уильям Дюран живет во втором по величине городе Колумбии - Медельине, - где держит учебный центр для фрилансеров, путешествующих по всему миру.

Он говорит, что такое отношение местных жителей дает экспатам уникальную возможность раз и навсегда почувствовать себя желанными гостями.

"Из сорока с лишним стран, в которых я побывал, я больше нигде не видел такого гармоничного сочетания привычного и нового, - отмечает он. - Колумбийцы очень приветливы и всегда готовы прийти на помощь. Это очень теплая страна - во всех смыслах этого слова".

Экспаты в основном живут в столице, Боготе, население которой составляет почти 8 миллионов человек.

Поскольку, по словам Цверг-Вильегас, пробки в городе кошмарные, имеет смысл селиться поближе к работе.

Большинство иностранных специалистов проживает в северо-восточной части города, в таких кварталах, как Чико, Росалес, Усакен и Седритос.

"В этих кварталах есть современные торговые центры, где продаются товары международных производителей, рестораны, предлагающие блюда различных национальных кухонь, а также спортивные клубы и кружки по интересам. Там же расположены элитные ночные клубы, такие как Парке 93, Зона Т и Зона Г", - рассказывает Цверг-Вильегас.

Более молодые экспаты и любители приключений могут поселиться в южных кварталах, таких как Тэусакильо или Соледад, где полно дешевых ночных клубов и баров и где подают крафтовое пиво.

Поскольку Колумбия - страна аграрная, здесь круглый год можно дешево купить свежие фрукты и овощи; сфера услуг здесь тоже вполне доступна по ценам.

"Большинство экспатов спокойно могут себе позволить держать горничную, водителя и няню", - поясняет Цверг-Вильегас.

При этом экспаты по уровню дохода обычно попадают в категорию верхнего среднего класса, так что коммунальные платежи с них берут по повышенным тарифам, чтобы поддержать менее обеспеченные слои населения.

Оман

Оман не только входит в число самых солнечных стран мира - там живут очень дружелюбные люди, под стать теплому климату.

Культура странноприимства, которая имеет религиозные корни, тоже способствует открытости по отношению к приезжим.

"Оманцы традиционно очень гостеприимно относятся к посторонним.

Благодаря своим сильным исламским корням и убеждениям они любят помогать ближним и нуждающимся и всегда готовы пригласить незнакомого человека к себе домой и угостить кофе, финиками или фруктами", - рассказывает Николь Бруер.

Бруер живет в городе Низве (в 160 километрах к югу от столицы, Муската) и описывает свои впечатления в блоге "Люблю ездить по миру" (I Love to Globetrot).

Страна прекрасно подходит для любителей приключений и жизни под открытым небом: здесь обычно хорошая погода и много местечек, где можно разбить палатку и отдохнуть.

"Если вы собираетесь жить в городе, Оман рассматривать не стоит", - предупреждает Ребекка Мэйстон, представитель InterNations, которая родилась в Новой Зеландии и живет в Мускате.

"Переезжать в эту страну имеет смысл тем, кто не прочь пожить под открытым небом. Для меня жизнь - это бесконечная череда приключений, отличная погода, прекрасные пейзажи, многообразие национальностей и множество друзей".

В Мускате больше баров и ресторанов, чем в любом другом городе Омана; по словам Мэйстон, многие из ее друзей-экспатов любят отдыхать в местных клубах по выходным.

Низва, хоть и была когда-то столицей, теперь больше похожа на провинциальный городок, зато там много исторических достопримечательностей, в том числе крепость Низва и знаменитый сук - торговый район, где продают драгоценности и гончарные изделия.

Стоимость жизни в Омане растет, и тем не менее недавно эта страна была признана одной из самых доступных по ценам на Ближнем Востоке (по версии консалтинговой фирмы Mercer).

"Я могу здесь жить с большим комфортом, чем дома, и при этом выигрывать по деньгам", - радуется Мэйстон.

Филиппины

Это островное государство превратилось в столицу аутсорсинга: многие транснациональные компании открывают здесь офисы и привлекают сюда экспатов со всего мира.

На данный момент гражданам 159 стран для въезда на территорию Филиппин не требуется даже виза.

Английский язык - основной язык общения, и местные жители всегда рады приветствовать новичков.

"Местные очень общительны и всегда готовы помочь, благодаря чему иностранцы чувствуют себя комфортно", - рассказывает представитель InterNations Элеанор Уэбли, которая родилась в Маниле.

Здесь любят развлекаться - устраивать фестивали и вечеринки или даже просто уличные гуляния, - а значит, приезжие могут легко найти возможность завести новых друзей.

"Люди здесь очень доброжелательны и всегда улыбаются", - говорит Венделл Юсон, представитель InterNations, который родился и вырос в Маниле.

Он добавляет, что эту атмосферу отражает и девиз министерства туризма Филиппин: "На Филиппинах веселее!"

Хотя большинство экспатов работает в Маниле, многие решают поселиться недалеко от прекрасных пляжей.

Большой популярностью среди приезжих, которые хотят жить подальше от шумного города, но иметь возможность доехать туда на общественном транспорте, пользуется Тагатай в 74 километрах к югу от Манилы - между этими городами налажено регулярное автобусное сообщение.

"В состав Филиппин входит 7100 островов, и экспатов привлекает здешний тропический климат", - говорит Юсон.

Те, кто предпочитает жить в городе, обычно выбирают центральные деловые районы (в том числе главный и крупнейший - Макати, новый Бонифацио Глобал Сити и самый центральный - Ортигас - в Маниле) или селятся в Себу, втором по величине городе страны, расположенном на центральных островах.

Стоимость жизни здесь обычно не очень высока, и иностранным специалистам с ограниченным бюджетом не так сложно свести концы с концами - по данным сайта Expatistan.com, жилье, транспорт и еда в Маниле примерно на 60% дешевле, чем в Лондоне.

Однако если поселиться в фешенебельном районе или арендовать квартиру с обслуживанием, чтобы пользоваться теми же удобствами и услугами, что и в гостиницах, это обойдется существенно дороже.