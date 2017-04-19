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В сети появился видеоролик с оппозиционером Алексеем Навальным в образе Адольфа Гитлера.

В видеоролике с помощью компьютерной графики Навальный неоднократно появляется в образе лидера нацистов и соответствующих декорациях.

Авторы ролика объясняют это тем, что Навальный «защищает потомков нацистов и полицаев».

Как утверждается в видео, в кампании на выборах мэра Москвы в 2013 году Навальный «агитирует использовать огнестрельное оружие», а также «изолировать Среднюю Азию и Закавказье» и повторяет нацистские лозунги европейских ультраправых».

В 2007 году, по словам авторов ролика, «Навальный строит великие планы с людьми, которые готовят этнические чистки и считают Гитлера своим учителем».

В настоящее время ролик набрал более 7 тыс. просмотров на YouTube.