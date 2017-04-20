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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло легитимную замену мельдонию из числа разрешенных препаратов, которые даже превосходят его по своим свойствам. Об этом объявил глава ФМБА Владимир Уйба.

"Могу сообщить, что мельдоний более не актуален, мы нашли ему замену. Это препараты, которые не относятся к списку запрещенных, при этом они работают в разы лучше. Названия препаратов не могу назвать, это авторское право, но ответственно заявляю, мельдоний есть чем заменить", - цитирует "Р-Спорт" заявление медика на расширенном заседании коллегии ФМБА, посвященном итогам работы в 2016 году и задачам на 2017-2018 годы.

Еще в конце марта ФМБА требовало убрать мельдоний из списка запрещенных в спорте препаратов.

Мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных веществ с января прошлого года, после чего целый ряд российских спортсменов был отстранен от соревнований из-за положительных проб на эту субстанцию. Позже выяснилось, что период вывода мельдония из организма подробно изучен не был, и большинство фигурантов амнистировали.

В разгар скандала ФМБА взялось провести научно-исследовательскую работу с целью определения сроков выведения мельдония и продуктов его метаболизма из организма человека, оценив затраты на исследование в 100 миллионов рублей.

Российские медики пришли к пониманию, что препарат имеет свойство накапливаться в печени и поступать в организм только тогда, когда это требуется. Среди прочих предварительных выводов ФМБА также значится гипотеза о том, что срок выведения мельдония из организма зависит от национальности.

В среду Уйба заявил, что ФМБА полностью решило поставленную государством задачу и доказало WADA особенность выведения этого вещества.

"Мы доказали WADA, что в случае с мельдонием существует индивидуальное накопление. Значит, нельзя обвинять человека, что он принимал допинг, значит, нельзя к мельдонию относиться как к обычному препарату. И WADA признало, что это особенный препарат. Главное, что у нас в результате ни один спортсмен по мельдонию не отстранен, эту задачу нам ставило государство, и эту задачу мы решили", - рапортовал глава ФМБА.