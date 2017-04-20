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Музыкант Сергей Шнуров, телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак записали аудиогиды для Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, сообщает ТАСС.

Музей впервые запустил посвященную постоянной коллекции креативную кампанию, в рамках которой знаменитые деятели культуры и искусства, а также телеведущие озвучили аудиогиды по работам импрессионистов и постимпрессионистов.

«Мы делали рекламные кампании к нашим выставкам-блокбастерам, но в истории Пушкинского музея креативная кампания «К импрессионистам нужно прийти», посвященная постоянной экспозиции, сделана впервые», – отметила глава департамента маркетинга и пиара ГМИИ Евгения Киселева.

Знаменитости записали аудиогиды к ключевым картинам в совместном проекте с соцсетью «Одноклассники». К примеру, Ургант рассказывает о «Девочке на шаре» Пабло Пикассо, Шнуров – о «Красных виноградниках в Арле» Винсента Ван Гога, а Собчак – о «Сосне Берто. Сен-Тропе» Поля Синьяка.

Кроме того, балерина Илзе Лиепа рассказывает о «Голубых танцовщицах» Эдгара Дега, певица Полина Гагарина — о «Персиках и грушах» Синьяка.

В музее обещают сделать классические аудиогиды на основе этих записей.