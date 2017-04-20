В мире |

BBC провела в Риге дебаты, главной темой которых стали изменения в мире и в Балтийском регионе после избрания Дональда Трампа президентом США.

Жители стран Балтии задали вопросы экспертам, политикам и журналистам и обсудили среди прочего такие вопросы:

Какова вероятность сделки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным относительно балтийских стран? Нужно ли странам Балтии защищать себя от российской угрозы и существует ли такая угроза? Насколько объективны новости мировых агентств, не являются ли они пропагандой? Как относиться к маршу легионеров СС в Риге? Соблюдаются ли права русскоязычного меньшинства в странах Балтии?

В программе принимали участие:

Артис Пабрикс, депутат Европейского парламента с 2014 года, до этого - министр обороны и министр иностранных дел Латвии.

Рита Рудуша, директор Балтийского центра развития СМИ в Риге.

Яна Тоом, депутат Европейского парламента из Эстонии.

Роберт Пшель, в недавнем прошлом руководитель информационного бюро НАТО в Москве.

Алексей Чеснаков, директор Российского центра политической конъюнктуры, в прошлом - заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента России.

Ведущий - Олег Антоненко.

"Время вопросов" - новая программа Русской службы BBC, в которой жители разных стран могут поговорить со своими лидерами на самые серьезные и волнующие темы. У вас есть возможность задать политикам и экспертам острые и откровенные вопросы.