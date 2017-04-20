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Пилоту команды JHR Developments Билли Монгеру, выступающему в британском чемпионате «Формулы-4», ампутировали обе ноги после аварии в гонке на трассе «Донингтон-Парк». Об этом сообщается в Twitter Radioestadio Motor.

17-летний Монгер на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin. Пасма сбросил скорость из-за технических неполадок.

Terrible accidente que sufrió Billy Monger en la F4 Británica y que le ha costado la amputación de las dos piernas https://t.co/qXaDCH43lt — Radioestadio Motor (@RestadioMotor) 19 апреля 2017 г.

Другие гонщики сумели объехать столкнувшиеся машины. На протяжении двух часов Монгера извлекали из болида, пострадавшего госпитализировали, но во время операции врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена. Пасма не получил серьезных травм и в тот же день был выписан из больницы.

Монгер проводил второй сезон в «Формуле-4» и занимал шестое место в общем зачете.