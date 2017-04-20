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Скоординированная серия из 13 взрывов произошла на юге Таиланда вечером 19 апреля, сообщает "АиФ" со ссылкой на Третий национальный телеканал страны.

Взрывы прогремели между 19.00 и 22.30 по местному времени возле полицейских участков, жилых помещений, где живут сотрудники полиции, постоянных полицейских постов и расположений воинских частей. ЧП произошли в провинциях Наративат, Ялла, Паттани и Сонгкла. В большинстве случаев взрывались ручные гранаты, которые неизвестные злоумышленники бросали, проезжая мимо на мотоциклах.

Позднее стало известно, что два боевика из числа мусульманских сепаратистов, которых подозревают в организации этой серии терактов, сами стали жертвами одного из взрывов. Они подорвались на собственной самодельной бомбе, установленной на мотоцикле и сработавшей преждевременно. Боевики планировали взорвать ее возле расположения воинской части в провинции Сонгкла, однако сами погибли на месте. Также ранены двое полицейских.

Также сообщается, что при взрывах двух гранат возле жилого комплекса полиции в провинции Паттани пострадавших нет. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в других местах происшествий.