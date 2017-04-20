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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна обвинил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в связях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Саакашвили подверг критике деятельность украинского президента Петра Порошенко и объявил замглавы Службы безопасности Украины «врагом» страны.

«Выходит так, что здесь объединяются против президента (Порошенко. — RT) вместе с Путиным. Ну не идёт вам это», — ответил на заявления Саакашвили Барна.

После этого бывший губернатор Одесской области не смог сохранить спокойствие и перешёл на крик.

«Я не приемлю таких слов — что я объединяюсь с Путиным. У меня нет фабрики в России! Ни Порошенко, ни вы не смеете мне сказать, что я работаю с Путиным», — заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в сессионном зале Верховной рады подрались Олег Барна и народный депутат Сергей Лещенко из-за поста последнего в Facebook.