В мире |

На поступившем в продажу памятном рубле, отчеканенном в рамках проекта "113 городов", размещён призыв "Пора! Пора!" с подписью Иосифа Леоновича. Именно этим призывом бурмистр Могилёва созывал горожан на массовую резню российского гарнизона в 1661 году.

— "Пора!": в Беларуси вышла монета со знаменитым призывом к антимосковскому восстанию, — удовлетворённо констатировала 17 апреля оппозиционная газета "Наша Нива".

Российский портал Life.ru напоминает, о каком событии идёт речь.

"Могилёвские мещане <...> учинили тайный заговор с целью уничтожить всё московское войско, находившееся в Могилёве. Восстание они назначили на первое число февраля 1661 года, — рассказывается в "Хронике игумена Ореста", написанной очевидцем событий.

"В этот день (по секретному повелению магистрата) ночью тайно могилёвские жители повынимали кремни (игравшие роль курков. — Прим. Лайфа) из ружей московских солдат, у них расквартированных, поутру же 1-го числа февраля магистратские чиновники и почётные граждане, собравшись в ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определённого времени в готовности к началу восстания. <...> бурмистр Леонович с палаческим мечом, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: "Пора! Пора!" Зазвонил вечевой ратушный колокол <...> Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами (секирами. — Прим. Лайфа), топорами, молотками и чем кто мог, истребляя московских солдат без всякой пощады", - сказано в сообщении.

В свою очередь создатель белорусской монеты о резне русских отказался считать себя провокатором.

Автор белорусского проекта "113 городов" Валерий Симонов не считает, что его посвящённая Могилёву монета призывает к межнациональной розни.

"Никакого разжигания, ни к чему не призываю. Моя цель — привлечь внимание к истории страны", — сказал Симонов.

Он пояснил, что просто обратился к эпизоду, о котором можно прочитать где угодно — в учебниках или в "Википедии". При этом Симонов отказался давать оценки тому, что монету расценивают как разжигание межнациональной розни, не стал он оценивать и само историческое событие. Автор проекта также заявил, что выпускает всё на свои собственные средства.

"Это частный проект, осуществляемый в рамках ремесленнической деятельности, финансирования внешнего не имею, делается на мои деньги", — заключил Симонов.

Посвящённая Могилёву монета напоминает о событиях 1661 года. На ней отчеканены слова "Пора! Пора!". С этими словами, как свидетельствуют хроники, бурмистр города созывал людей на массовую резню московского войска.