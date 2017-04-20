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Французский художник-акционист Абрам Пуэншеваль высидел всех своих цыплят, сообщает Reuters. На этот процесс у него ушло около трех недель.

Пуэншеваль приступил к новой акции в конце марта. Он хотел понять, что ощущает курица. Разместили художника в стеклянном виварии в музее Palais de Tokyo в Париже. Высиживать ему пришлось 10 куриных яиц.

Первый цыпленок вылупился во вторник, 18 апреля. В четверг, 20 апреля, пресс-секретарь музея рассказала, что на свет появились оставшиеся девять и что птенцов везут на ферму.

Пуэншеваль сидел на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого была установлена емкость для куриных яиц. Соблюдался температурный режим, а покидать свое место художник мог не более чем на 30 минут в день.