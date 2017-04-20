Художник-акционист высидел десять цыплят
В мире | 20 апреля 2017 года, 16:53
Французский художник-акционист Абрам Пуэншеваль высидел всех своих цыплят, сообщает Reuters. На этот процесс у него ушло около трех недель.
Пуэншеваль приступил к новой акции в конце марта. Он хотел понять, что ощущает курица. Разместили художника в стеклянном виварии в музее Palais de Tokyo в Париже. Высиживать ему пришлось 10 куриных яиц.
Первый цыпленок вылупился во вторник, 18 апреля. В четверг, 20 апреля, пресс-секретарь музея рассказала, что на свет появились оставшиеся девять и что птенцов везут на ферму.
Пуэншеваль сидел на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого была установлена емкость для куриных яиц. Соблюдался температурный режим, а покидать свое место художник мог не более чем на 30 минут в день.
Источник: Газета.ru