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Египтянке Эман Абд эль-Ати, еще недавно весившей 500 килограммов, провели сложную операцию в индийской клинике, в результате которой она потеряла половину своего веса.

Эман провели бариатрическую хирургическую операцию два месяца назад, но только сейчас руководство клиники опубликовало фотографии пациентки, проходящей восстановительное лечение.

Бариатрическая хирургия (известная также как хирургия ожирения) используется для лечения ожирения и коррекции веса у пациентов с индексом массы тела, превышающим 35-40 единиц. В мире в основном применяются бандажирование желудка, рукавная гастропластика и желудочное шунтирование.

В заявлении хирурга Муззафала Лакдавалы говорится, что пациентка продолжает терять вес, но она частично парализована в результате инсульта, перенесенного в детстве, и страдает от судорог. Кроме того, пока что ей сложно разговаривать.

В течение следующих шести месяцев Эман Абд эль-Ати будет принимать специальные препараты для лечения ожирения.

Родственники женщины рассказали, что при рождении она весила пять килограммов, ей был поставлен диагноз "элефантиаз" или "слоновья болезнь". При этой болезни сильно увеличиваются конечности за счёт болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки.

В 11 лет вес девочки стал стремительно расти, и она пережила инсульт, который приковал ее к кровати. Сейчас о женщине заботятся ее мать и сестра. Родственники египтянки говорят, что из-за своего веса Эман не выходила из дома целых 25 лет.