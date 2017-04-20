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Британская компания InterContinental Hotels Group заявила, что около 1200 отелей их бренда подверглись хакерским атакам. Об этом сообщает The Verge.

Преступники проникали во внутренние системы отеля и внедряли зловредные программы, нацеленные на кражу личных данных банковских карт посетителей. Хакерские атаки велись с сентября по декабрь 2016 года. На настоящий момент нет точных данных, сколько гостей InterContinental Hotels Group пострадало от действий злоумышленников.