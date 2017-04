В мире |

В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения, передает Reuters.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. Стрелявший был ликвидирован.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что убежден, что нападение на полицейских в Париже было «связано с терроризмом». Об этом сообщает агентство Reuters.

Он также заявил, что французские силы безопасности после стрельбы в Париже будут проявлять максимальную бдительность, «особенно в отношении избирательного процесса».

В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Генри Бранде заявил, что «террористическая угроза в стране остается высокой».

The SECOND POLICEMAN has died in the #Paris TERRORIST attack pic.twitter.com/PMbpuqJN49