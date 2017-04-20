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В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения, передает Reuters.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. Стрелявший был ликвидирован.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что убежден, что нападение на полицейских в Париже было «связано с терроризмом». Об этом сообщает агентство Reuters.

Он также заявил, что французские силы безопасности после стрельбы в Париже будут проявлять максимальную бдительность, «особенно в отношении избирательного процесса».

В свою очередь представитель МВД Франции Пьер-Генри Бранде заявил, что «террористическая угроза в стране остается высокой».

The SECOND POLICEMAN has died in the #Paris TERRORIST attack pic.twitter.com/PMbpuqJN49 — Kevin W. (@kwilli1046) April 20, 2017

LIVE: Video from the scene where police officer killed in Paris shooting on Champs-Elysees. https://t.co/hq1lk9MlCe pic.twitter.com/yZPMCTPEe8 — Reuters Top News (@Reuters) April 20, 2017

Ответственность за стрельбу в центре Парижа взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв на своей странице в твиттере выразил сочувствие семье погибшего сотрудника правоохранительных органов, а также отдал должное его подвигу. Сейчас премьер проводит экстренное совещание с президентом страны Франсуа Олландом. Олланд уже сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте на Елисейских полях.

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон сообщил, что пока неизвестно, как квалифицировать это нападение, однако выразил уверенность в том, что подобные угрозы будут частью повседневной жизни в ближайшие годы.

«Дань уважения органам правопорядка, которые отдают свою жизнь, чтобы защитить наши», — цитирует РИА «Новости» слова Фийона.

Он также призвал приостановить предвыборные мероприятия после нападения в Париже.

«Мои эмоции и солидарность с силами правопорядка, которые снова оказались мишенью», — написала в своем твиттере политик Марин Ле Пен.

Свои соболезнования в связи со стрельбой в Париже уже выразил президент США Дональд Трамп. По его словам, происшествие похоже на «очередной теракт».