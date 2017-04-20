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В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения, передает Reuters.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. Стрелявший был ликвидирован.

В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится полицейская операция. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 апреля 2017 г.

Полиция призывает избегать район происшествия.