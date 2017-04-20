В Париже в результате стрельбы погиб полицейский
В мире | 20 апреля 2017 года, 22:35
В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения, передает Reuters.
Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. Стрелявший был ликвидирован.
В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится полицейская операция. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.
Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police— Préfecture de police (@prefpolice) 20 апреля 2017 г.
Полиция призывает избегать район происшествия.
Источник: Lenta.ru