В Париже в результате стрельбы погиб полицейский

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В мире | 20 апреля 2017 года, 22:35

В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, его коллега получил ранения, передает Reuters.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей. Стрелявший был ликвидирован.

В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится полицейская операция. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Полиция призывает избегать район происшествия.

Источник: Lenta.ru
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