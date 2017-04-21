В жилище напавшего на полицейских в Париже прошли обыски (1)

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В мире | 21 апреля 2017 года, 07:45

Полиция провела обыски в доме, расположенном в пригороде Парижа, который, как предполагается, связан с напавшим на сотрудников полиции мужчиной. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полученный полицейский документ.

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Сообщается, что оперативные мероприятия были проведены в населенном пункте Шель департамента Сена и Марна. Отмечается, что, согласно документу, дом принадлежит семье 39-летнего Карима Чеурфи.

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По данным двух источников в полиции, главный подозреваемый в нападении на полицию – 39-летний мужчина из восточного пригорода Парижа.

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Как отмечает агентство со ссылкой на архивы французской газеты Le Parisien, Чеурфи в 2001 году был осужден за нападение на полицейского.

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Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что личность стрелявшего в полицейских в Париже установлена.

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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), взявшая ответственность за нападение на полицейских в Париже, заявляла, что нападение во французской столице якобы совершил бельгиец по имени Абу Юсуф.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
**7 минут назад
...А в это время в Шарли Эбдо смеются,и готовят новые карикатуры....
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