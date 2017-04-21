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В больнице скончалась женщина, которая пострадала при теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявила вице-губернатор города Анна Митянина.

«21 апреля в 06.05 мск, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», — написала вице-губернатор в своем микроблоге в твиттере.

После смерти женщины общее число погибших достигло 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.