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Американский актер, режиссер и продюсер 86-летний Клинт Иствуд снимет фильм о трех американцах, которые помогли предотвратить теракт в поезде, который направлялся из Амстердама в Париж летом 2015 года.

Съемки картины пройдут на студии Warner Bros. В основу сценария положена книга «Поезд в 15:17 в Париж: Подлинная история о террористе, поезде и трех американских героях».

Это — собрание воспоминания трех приятелей, наблюдавших все события лично, Энтони Сэдлера, Алека Скарлатоса и Спенсера Стоуна.

Их версию происшедшего изложил известный в США писатель Джеффри Стерн, передает The Hollywood Reporter.

В августе 2015 года 26-летний уроженец Марокко Аюб аль-Каззани открыл стрельбу в вагоне скоростного поезда Амстердам — Париж. Экстремист был быстро нейтрализован членами поездной бригады и пассажирами, среди которых оказались трое американцев.

Один из них проходил службу в Национальной гвардии штата Орегон, второй — в ВВС США. Без их противодействия террорист мог убить значительное количество людей. Всего в поезде ехали 554 пассажира.