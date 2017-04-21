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Мама семилетнего мальчика по имени Натан опубликовала на ресурсе Reddit снимок "записки от учителя", которую подделал ее сын, чтобы проводить больше времени за компьютером. Запись оценили более 1,5 миллиона человек.

"Дорогие родители, Натан хорошо работал на всех уроках, кроме урока видеоигр. Если он не будет играть всю ночь, его выгонят из школы. Разрешите ему не спать ночью прямо с сегодняшнего дня. Он может играть в любые игры на компьютере, приставке, смартфоне, планшете и на любых других устройствах. С уважением, школа", - написал маленький Натан в послании.

Как рассказа мама мальчика, он принес ей эту записку из школы с коварной улыбкой на лице. Когда ребенка спросили, как у него появилась идея подделать сообщение от учителя, он рассказал, что прочел подобный забавный текст на футболке своего одноклассника.

Натан, конечно, признался родителям, что сам написал записку. Несмотря на это мальчику разрешили поиграть на полчаса дольше в тот вечер. Среди своих любимых проектов ребенок назвал Minecraft, гоночные игры, Mario, Solar Two и игру дополненной реальности Pokemon GO.