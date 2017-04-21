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Российская певица Ирина Аллегрова и режиссёр Карен Шахназаров внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По данным сайта, Аллегрова незаконно пересекла государственную границу Украины, выступив на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах.

Также отмечается, что у артистки в апреле запланированы концерты в Крыму.

Режиссёра Шахназарова обвинили в «манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства».

«Включение в этот список я никак не воспринимаю, меня и так не пускают в Киев, я там давно включён в чёрный список», — цитирует Шахназарова ТАСС.

Ранее «Миротворец» опубликовал данные Михаила Шуфутинского, Юлии Самойловой.

Украинский сайт «Миротворец» в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы для работы на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Публикация личных данных журналистов подверглась осуждению со стороны МИД России, ЕС, ОБСЕ и Госдепартамента США.