Карен Шахназаров и Ирина Аллегрова внесены в черный список "Миротворца" (1)
Российская певица Ирина Аллегрова и режиссёр Карен Шахназаров внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.
По данным сайта, Аллегрова незаконно пересекла государственную границу Украины, выступив на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах.
Также отмечается, что у артистки в апреле запланированы концерты в Крыму.
Режиссёра Шахназарова обвинили в «манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства».
«Включение в этот список я никак не воспринимаю, меня и так не пускают в Киев, я там давно включён в чёрный список», — цитирует Шахназарова ТАСС.
Ранее «Миротворец» опубликовал данные Михаила Шуфутинского, Юлии Самойловой.
Украинский сайт «Миротворец» в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы для работы на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Публикация личных данных журналистов подверглась осуждению со стороны МИД России, ЕС, ОБСЕ и Госдепартамента США.