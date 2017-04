В мире |

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение бойцовской собаки на трехлетнего ребенка в штате Нью-Йорк, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в округе Рокленд. Мальчик играл со сверстниками, когда соседский питбуль накинулся на него и протащил несколько метров по асфальту.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. На данный момент он выписан из больницы и проходит курс посттравматической реабилитации на дому.

GRAPHIC PHOTO: Deep bite marks on the Orthodox Jewish toddler attacked today by violent Pitt Bull who was repeatedly on the loose. pic.twitter.com/1qGpi3QB72