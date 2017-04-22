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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен является самым сильным кандидатом на выборах в президенты Франции.

По его словам, произошедшее 20 апреля нападение на сотрудников полиции на Елисейских Полях в Париже сыграет на руку Ле Пен.

«Она самая сильная (в вопросах. — RT) пограничного контроля, и она самая сильная (в вопросах. — RT) того, что происходит во Франции», — заявил Трамп в интервью Associated Press.

По его мнению, тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.

Ранее Ле Пен призвала французов к единству после теракта в Париже.

В четверг, 20 апреля, на Елисейских Полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован.