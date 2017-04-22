Трамп считает Ле Пен самым сильным кандидатом на выборах во Франции (1)
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен является самым сильным кандидатом на выборах в президенты Франции.
По его словам, произошедшее 20 апреля нападение на сотрудников полиции на Елисейских Полях в Париже сыграет на руку Ле Пен.
«Она самая сильная (в вопросах. — RT) пограничного контроля, и она самая сильная (в вопросах. — RT) того, что происходит во Франции», — заявил Трамп в интервью Associated Press.
По его мнению, тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.
Ранее Ле Пен призвала французов к единству после теракта в Париже.
В четверг, 20 апреля, на Елисейских Полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован.
Некоторые политики Европы уже высказывались в поддержку, а теперь и Трамп.