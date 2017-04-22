Трамп считает Ле Пен самым сильным кандидатом на выборах во Франции (1)

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В мире | 22 апреля 2017 года, 17:03

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен является самым сильным кандидатом на выборах в президенты Франции.

По его словам, произошедшее 20 апреля нападение на сотрудников полиции на Елисейских Полях в Париже сыграет на руку Ле Пен.

«Она самая сильная (в вопросах. — RT) пограничного контроля, и она самая сильная (в вопросах. — RT) того, что происходит во Франции», — заявил Трамп в интервью Associated Press.

По его мнению, тот, кто проявляет жёсткую позицию в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом, преуспеет на выборах.

Ранее Ле Пен призвала французов к единству после теракта в Париже.

В четверг, 20 апреля, на Елисейских Полях произошла перестрелка, в результате которой погиб один полицейский, ещё двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Олег 4 часа назад
Ле Пен "не в почете" из-за своего отца, её и воспринимают так же, а мысли и программа партии правильные.
Некоторые политики Европы уже высказывались в поддержку, а теперь и Трамп.
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