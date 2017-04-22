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Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Роман осужден в США за кибермошенничество. Его признали виновным в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт, и приговорили к 27 годам заключения. Как сообщает РИА Новости, приговор вынесен в Сиэтле.

По версии следствия, ущерб от деятельности Селезнева-младшего оценивается в $ 170 млн. Сам осужденный заявил, что дело в отношении него политически мотивировано, себя назвал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Отмечается, что до вынесения приговора Роман Селезнев подписал признательные показания, но позицию прокурора это не смягчило, и он требовал для него 30 лет лишения свободы.

ТАСС сообщает, что адвокаты Селезнева готовят апелляцию. «Приговор абсолютно несоразмерный и необоснованный», — говорят защитники. Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктов обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний.

Источник: eadaily.com