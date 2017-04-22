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Убит военнослужащий российской базы в Армении, его тело нашли в городе Гюмри. Информацию об этом ТАСС подтвердили в армянской полиции.

Смерть наступила от удара колюще-режущим предметом, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщает РИА Новости, прокурор Ширакской области Карен Габриелян заявил, что погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.