Российский военнослужащий убит в Армении
В мире | 22 апреля 2017 года, 19:01
Убит военнослужащий российской базы в Армении, его тело нашли в городе Гюмри. Информацию об этом ТАСС подтвердили в армянской полиции.
Смерть наступила от удара колюще-режущим предметом, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в совершении убийства.
Как сообщает РИА Новости, прокурор Ширакской области Карен Габриелян заявил, что погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.
Источник: Lenta.ru