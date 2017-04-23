Король Саудовской Аравии назначил послом в США сына
В мире | 23 апреля 2017 года, 16:47
Король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына принца Халеда новым послом страны в США, передает The Star.
«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз», — говорится в королевском декрете.
Принц Халед — пилот ВВС Саудовской Аравии, принимавший участие в операциях против террористов группировки «Исламское государство».
Ранее король Саудовской Аравии учредил центр нацбезопасности и уволил нескольких министров.
Источник: Газета.ru