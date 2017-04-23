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В аэропорту КНДР арестован бывший профессор, имеющий гражданство США, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники.

Сообщается, что его фамилия – Ким, имя задержанного не называют. Причина задержания Кима неизвестна.

По словам источников, он был арестован в пятницу.

Они отмечают, что задержанный ранее работал профессором в университете науки и технологии Яньбянь. А затем он занимался поставками помощи Северной Корее. Перед задержанием мужчина находился в КНДР около месяца.