В аэропорту КНДР арестовали профессора из США
В мире | 23 апреля 2017 года, 17:16
В аэропорту КНДР арестован бывший профессор, имеющий гражданство США, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники.
Сообщается, что его фамилия – Ким, имя задержанного не называют. Причина задержания Кима неизвестна.
По словам источников, он был арестован в пятницу.
Они отмечают, что задержанный ранее работал профессором в университете науки и технологии Яньбянь. А затем он занимался поставками помощи Северной Корее. Перед задержанием мужчина находился в КНДР около месяца.
Источник: Газета.ru