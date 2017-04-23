Покупатели не могут вовремя получить свои Galaxy S8
Множество покупателей нового смартфона Galaxy S8 от южнокорейской компании Samsung не смогут получить гаджеты вовремя. Об этом сообщает агентство Ёнхап.
По его информации, у производителя не получилось рассчитать объемы спроса на устройства и вовремя организовать поставки нужного числа аппаратов.
Возможность предзаказать Galaxy S8 появилась у жителей Южной Кореи 7 апреля. Покупателям обещали доставить телефоны в течение 11 дней, необходимых для регистрации телефонов у операторов связи.
Число заказов достаточно быстро перевалило за миллион, и Samsung оказалась не в состоянии выполнить их все в кратчайшие сроки. Кроме того, в настоящее время на всех клиентов не хватит и специальных рекламных подарков, поэтому их пока получат лишь выбравшие смартфон раньше других.
22 апреля производитель объявил, что сроки регистрации Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus с объемом памяти 64 Гб продлены до 30 апреля. Это сделано «из-за дисбаланса запасов по цвету или моделям в розничных торговых сетях». Отмечается, что из 1,04 миллиона предзаказанных телефонов у мобильных операторов пока были зарегистрированы только 400 тысяч.
Агентство отмечает, что на прошлой неделе также была продлена регистрация на модели с памятью объемом 128 Гб. Из-за этого клиенты могут получить предзаказанные смартфоны позже, чем те, кто купит гаджеты в розничных магазинах.
Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus 29 марта на презентации в Нью-Йорке. Оба гаджета получили загнутый по краям дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. У старшей модели диагональ экрана составила 6,2 дюйма, а у младшей — 5,8 дюйма.