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Действующий президент Франции Франсуа Олланд проголосовал на избирательном участке в городе Тюль, мэром которого он был с 2001 по 2008 год, в первом туре президентских выборов, передает РИА «Новости».

Сразу же после того, как Олланд проголосовал, к нему подошла пожилая женщина, которая вручила президенту подарок в желтой оберточной бумаге и открытку в конверте, которые они принял с улыбкой.

Олланд также пообщался с другими избирателями и ожидавшими его сотрудниками СМИ.

Ранее сообщалось, что во Франции начались президентские выборы.