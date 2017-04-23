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Президентские выборы во Франции проходят в обстановке повышенных мер безопасности в связи с убийством полицейского на Елисейских полях в минувший четверг.

Для обеспечения порядка в стране мобилизованы 50 тысяч полицейских и семь тысяч военных.

За президентское кресло борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до ультраправых.

Скорее всего, ни одному из них не удастся набрать более 50% голосов, поэтому победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая. В нем примут участие два кандидата, которые по итогам воскресного голосования наберут наибольшее число голосов.

Избирательные участки в стране открылись в 8 утра и закроются в 20:00 по местному времени, вскоре после чего будут обнародованы первые экзит-полы (результаты опросов избирателей на выходе из участков).