Во Франции ужесточили меры безопасности в связи с выборами президента (1)

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В мире | 23 апреля 2017 года, 15:05

Президентские выборы во Франции проходят в обстановке повышенных мер безопасности в связи с убийством полицейского на Елисейских полях в минувший четверг.

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Для обеспечения порядка в стране мобилизованы 50 тысяч полицейских и семь тысяч военных.

За президентское кресло борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до ультраправых.

Скорее всего, ни одному из них не удастся набрать более 50% голосов, поэтому победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая. В нем примут участие два кандидата, которые по итогам воскресного голосования наберут наибольшее число голосов.

Избирательные участки в стране открылись в 8 утра и закроются в 20:00 по местному времени, вскоре после чего будут обнародованы первые экзит-полы (результаты опросов избирателей на выходе из участков).

Источник: BBC Russian
Комментарии 1
Крик1 час назад
Франция на "вершине общественного развития", что бы выбрать себе "правителя", надо на уши поставить пол страны. Если так пойдёт, то в обозримом будущем они в бункерах будут себе представителей выбирать.
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