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Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области - один член миссии погиб, еще один получил ранение.

Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

В заявлении ОБСЕ говорится, что погибший член миссии был американским гражданином. Президент Украины Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию инцидента.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошел в воскресенье 23 апреля в 10:17 в районе села Пришиб, находящегося под контролем так называемой ЛНР.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно, на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении СЦКК на сайте украинского министерства обороны.

Эту же информацию подтверждают в ЛНР.

Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента украинские военные, как и боевики ЛНР, придерживались режима прекращения огня в этом районе.‎‎‎

Предыдущий инцидент такого рода произошел в феврале, когда под обстрел сепаратистов попали наблюдатели ОБСЕ в районе Донецка.