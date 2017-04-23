BBC: при подрыве патруля ОБСЕ под Луганском погиб американец (7)
Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области - один член миссии погиб, еще один получил ранение.
Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.
В заявлении ОБСЕ говорится, что погибший член миссии был американским гражданином. Президент Украины Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию инцидента.
Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошел в воскресенье 23 апреля в 10:17 в районе села Пришиб, находящегося под контролем так называемой ЛНР.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно, на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении СЦКК на сайте украинского министерства обороны.
Эту же информацию подтверждают в ЛНР.
Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента украинские военные, как и боевики ЛНР, придерживались режима прекращения огня в этом районе.
Предыдущий инцидент такого рода произошел в феврале, когда под обстрел сепаратистов попали наблюдатели ОБСЕ в районе Донецка.
Болгария перевозит целыми составами укрвооружение через саудитов ИГИЛу.Не ,это неинтересно,тут целый американец погиб !(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703140848-su3o.htm)