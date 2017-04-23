BBC: при подрыве патруля ОБСЕ под Луганском погиб американец (7)

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В мире | 23 апреля 2017 года, 18:07

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области - один член миссии погиб, еще один получил ранение.

Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

В заявлении ОБСЕ говорится, что погибший член миссии был американским гражданином. Президент Украины Петр Порошенко призвал к тщательному расследованию инцидента.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошел в воскресенье 23 апреля в 10:17 в районе села Пришиб, находящегося под контролем так называемой ЛНР.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, 23 апреля, около 10:17, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно, на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении СЦКК на сайте украинского министерства обороны.

Эту же информацию подтверждают в ЛНР.

Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента украинские военные, как и боевики ЛНР, придерживались режима прекращения огня в этом районе.‎‎‎

Предыдущий инцидент такого рода произошел в феврале, когда под обстрел сепаратистов попали наблюдатели ОБСЕ в районе Донецка.

Источник: BBC Russian
Комментарии 7
леший1 час назад
ОБСЕ догнала карма!--- СБУ постоянно предупреждает ОБСЕ о начале обстрелов Донецка и Луганска---у местных жителей уже сложилась байка---как только комиссия ОБСЕ спешно покидает местность, значит скоро будет обстрел===а ещё чаще ОБСЕ вообще отказывается приезжать и фиксировать воронки и разрушенные дома---отмазка простая!---там могут убить!====чмошники!!!
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ВЗЛЯД СО СТОРОНЫ1 час назад
ЖАЛЬ ОДИН
1
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Alex1 час назад
Угадаем с первого раза , кого "мировая общественность" сразу сделает виновным ?
Болгария перевозит целыми составами укрвооружение через саудитов ИГИЛу.Не ,это неинтересно,тут целый американец погиб !(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703140848-su3o.htm)
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