Экзитпол: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов во Франции (19)

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В мире | 23 апреля 2017 года, 21:49

По данным экзитполов, во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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По сведениям различных служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен - около 22%.

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Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, набирающие около 19% голосов каждый, согласно этим оценкам, выбывают из президентской гонки.

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Итоги первого тура выборов президента Франции в зале, где проходит предвыборная вечеринка движения "Вперед" Эммануэля Макрона, и объявление о его победе на телеканале France 2 были встречены бурной реакцией с восторженными криками.

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За президентское креслово Франции борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.

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Так как никто из них, похоже, не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая. В нем примут участие два кандидата, которые по итогам воскресного голосования наберут наибольшее число голосов.

Некоторые французские территории за рубежом начали голосовать еще в субботу.

Фаворитами президентской гонки с равными шансами на успех считаются лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ли Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", консерватор Франсуа Фийон, либерал-центрист Эммануэль Макрон и ультралевый 69-летний политик Жан-Люк Меланшон.

Источник: BBC Russian
Комментарии 19
леший1 час назад
когда провозгласили итоги, избиратели Марин Ле Пен запели "Марсельезу"----ВИВАТ ФРАНЦИЯ!!!
2
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Почему на неё повесили ярлык "ультраправые"? За то, что хочет вернуть прежнюю независимую свободную Францию? То, что пару раз ляпнул ее папаша про концлагеря, заявляла, не краснея, и наша президентша. Что Саласпилс был оздоровительным лагерем. Настоящие ультрас остались только в нашей бедной Латвии, - как невымершие динозавры.
3
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xxx1 час назад
Тоже смотрел Россию,Ле пен лидер.!!!!!
4
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