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На площади Бастилии в центре Парижа прошел марш протеста после объявления первых результатов президентских выборов, передает РИА «Новости».

На площади собрались несколько сотен граждан, в толпе зажгли файер.

Разгоняя манифестантов, полиция применила спецсредства. Один протестующий получил ранения. Полицейские приступили к оказанию первой помощи лежащему на земле пострадавшему, пытаясь остановить кровотечение.

Спустя некоторое время в противостоянии наступило относительное затишье. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Франции лидируют бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.