Названы окончательные итоги первого тура выборов президента Франции (9)

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В мире | 24 апреля 2017 года, 06:46

МВД Франции опубликовало окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье, 23 апреля, передает Reuters.

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Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Они будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели.

Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 19,91 процента голосов, на четвертом месте — кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,64 процента.

Ранее в поддержку Макрона высказались высшие чиновники Франции, а также его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и Франсуа Фийон.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
кот2 часа назад
Мировые алигархи побеждают и во Франции.Вернее их ставленники.
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4441 час назад
Маришка вперёд !!!!! Мочи пиндосовских шавок !!!!
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Динго1 час назад
Еще не вечер, убогонький. Во всем мире президента страны выбирает НАРОД, а не 100 человек, как в Латвии. Ваш Макаронкин, как известно, ставленник Гейропы и Пиндосии. А Машинка - выходец из французского народа.Поглядим кто победит: деньги гейроповских оккупантов или желание народа.
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