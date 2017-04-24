Рейтинг криминальных городов мира: Рига - самая опасная в Прибалтике (5)

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В мире | 24 апреля 2017 года, 09:09

Самым безопасным городом мира стала столица ОАЭ Абу-Даби. Рейтинг из 378 городов составлен порталом Numbeo.com, пишет издание The National.

В категории самых безопасных оказались также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).

Для безопасных городов уровень преступности должен составлять менее 20 баллов, для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. На 100 тысяч жителей в 2015 году в нем приходилось до 83,8 преступлений.

Кроме того, по данным местного МВД, в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Самыми популярными в ОАЭ стали нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления.

В категорию городов с относительно низким уровнем преступности (от 20 до 40 баллов) попали Берн (Швейцария), Гонконг (Китай), Минск.

Столица Белоруссии стала самым безопасным городом в СНГ — в общем рейтинге она заняла 28-е место.

Рига оказалась только на 235-м месте с 37,32 баллами, что означает "умеренный уровень преступности". Каунас (Литва) же разместился на 276 строчке, Таллин (Эстония) - на 341-й. Показатели этих городов означают, что в них уровень преступности ниже, чем в Риге.

Более низкие позиции в рейтинге заняли Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин.

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас с уровнем преступности более 85 баллов.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 5
алекс2 часа назад
Так это же логично.Если уровень жизни в Литве и Эстонии выше,то и преступности меньше.А если сюда приплюсовать индекс коррупции власти,вернее ее одной составляющей-полиции и прокуратуры,то ,естесственно,что Латвия отстает от соседей.
А чем занимается муниципальная полиция-мы и так все знаем,особенно добросовестные плательщики транспортного налога и совсем не преступники.;0 евро на стекло -вот и вся работа.
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Aleksandrs Trubacs2 часа назад
Естественно,во главе государства-мафия...
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Sramata1 час назад
Наш вождь и учитель Пиебалгс сака: в Латвии качество жизни выше, чем в Германии и Великобритании
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