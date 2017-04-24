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США остаются на первом месте в мировом рейтинге по объему расходов на вооружение - в 2016 году затраты увеличились на 1,7% до 611 млрд долларов. За Штатами идет Китай с объемом расходов в 215 млрд долларов.

Россия в 2016 году поднялась на третье место по объему военных расходов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно данным исследования, расходы страны на вооружение за год выросли на 5,9% и составили 69,2 млрд долларов. Россия потеснила в рейтинге Саудовскую Аравию, которая стала четвертой.

Всего в мире расходы на вооружение увеличились на 0,4% и составили 1686 млрд долларов или 2,2% мирового ВВП.