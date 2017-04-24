В мире |

Одна из больниц Уэльса четыре с половиной года не выписывает психически больного пациента из-за отсутствия подходящих условий за пределами лечебного учреждения. Сейчас врачам удалось найти людей, готовых обеспечить больному должный уход, но выпишут пациента все равно не раньше чем через полгода.

Неназванный пациент, страдающий серьезным психическим заболеванием, а также имеющий инвалидность, провел на больничной койке 1338 дней. Об истории пациента стало известно от депутата Национальной ассамблеи Уэльса Даррена Миллара. Он направил министру здравоохранения Уэльса запрос относительно так называемой "отложенной выписки" пациентов в больницах Уэльса.

"Ни один пациент не должен ждать выписки почти четыре года. Каждое такое койко-место дорого обходится системе здравоохранения Уэльса. Но еще дороже оно обходится пациентам, застрявшим в больницах", - подчеркнул Миллар.

Из ответа министра здравоохранения Вона Гетинга выяснилось, что медицинский совет наконец подобрал принимающую сторону, которая способна обеспечить должный уход пациенту.

Ожидается, что он покинет больницу в течение полугода. За это время будут сделаны все необходимые приготовления к его переезду.